1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'yabancı öğrenci sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda

Gaziantep'te örgütün hücre evinde yakalanıp, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan FETÖ'nün "yabancı öğrenci sorumlusu" sanık hakkındaki kararının gerekçesi tamamlandı- Kararda, örgüt içerisinde "Barış" kod adını kullanan sanığın 3 ayrı cep telefonundan 47 bin 40 kez ByLock'a giriş yaptığı ve örgütsel talimatları diğer üyelere aktardığı yer aldı
 22 Ağustos 2020 11:20
Yazdır
FETÖ'nün 'yabancı öğrenci sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda

- Gaziantep'te örgütün hücre evinde yakalanıp, 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan "yabancı öğrenci sorumlusu" sanığın, 3 ayrı cep telefonundan 47 bin 40 kez ByLock'a giriş yaptığı ve örgütsel talimatları diğer üyelere aktardığı belirlendi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince, örgütün "yabancı öğrenci sorumlusu" tutuklu sanık İbrahim K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı.

Kararda, üniversite döneminde örgüt evinde kaldığı belirtilen sanığın daha sonra "Büyük bölge talebe mesulü (BBTM)" olarak 10-15 öğrenci evinden sorumlu düzeyde görev aldığı aktarıldı.

Sanığın sorumlu olduğu evlerin genel ihtiyaçlarıyla ilgilendiği ve örgütsel ideolojinin yerleşmesi için düzenlenen sohbet toplantılarını organize ettiği ifade edilen kararda, İbrahim K'nin örgütün gazetesinde çalışıp yayınların dağıtılmasını sağladığı ve öğrenciler hakkında "çetele" denilen bilgi topladığı kaydedildi.

Sanığın örgütün hücre evinde yakalandığı hatırlatılan kararda, FETÖ elebaşının çağrısıyla başka bankadan kredi çekip örgütün bankasına para yatırarak, destek olduğu bilgisi yer aldı.

- 47 bin 40 kez ByLock'a giriş

Örgüt içerisinde "Barış" kod adını kullanan sanığın 3 ayrı cep telefonunda ByLock kullandığı ve 47 bin 40 kez programa giriş yaptığı aktarılan kararda, ByLock ID numarasının 123212 olduğu, kullanıcı adının "ibrahimen" ve şifresinin "enes.123" olduğu belirtilerek, "Yabancı uyruklu öğrencilerden sorumlu olan sanığın bu sorumluluğu ByLock içeriklerinden de anlaşılmıştır." denildi.

Sanık hakkındaki tanık beyanlarının dosyadaki diğer delillerle uyumlu olduğu vurgulanan kararda, şu görüşlere yer verildi:

"Tüm dosya kapsamı itibarıyla sanığın örgütten aldığı talimatları diğer üyelerine aktardığı, örgütün içinde BBTM olarak görev aldığı, yabancı uyruklu öğrencilerin sorumluluğunu yaptığı ve örgüt tarafından tahsis edilen evde saklandığı anlaşılmıştır. ByLock'un yanı sıra Eagle ve KakaoTalk programlarını kullandığı belirlenen sanığın kastı, eylemlerinin yoğunluğu ve çeşitliliği dikkate alındığında alt sınırdan uzaklaşarak cezaya hükmedilmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Son 5 yılda 8 bin 650 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
22 Ağustos 2020 11:08		 40 ildeki FETÖ operasyonunda 47 kişiden 36'sı tutuklandı
22 Ağustos 2020 09:43
Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
21 Ağustos 2020 17:38		 Eylem hazırlığında yakalanan DAEŞ'li polise saldıracakmış
21 Ağustos 2020 17:22
Pençe harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2020 11:38		 İçişleri: İç güvenlik operasyonlarında 711 terörist etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2020 11:13
FETÖ'ye eleman kazandıran sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi
21 Ağustos 2020 10:29		 Van'da FETÖ soruşturmasında 2 zanlı tutuklandı
21 Ağustos 2020 09:58
Eski HDP vekili tecavüzü yine inkar etti
21 Ağustos 2020 07:30		 Saldırı girişimi Mehmetçiğin dikkati sayesinde önlendi
20 Ağustos 2020 19:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:49 - Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı'ndan 'kurallara uyalım' mesajı11:47 - Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı11:45 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti11:42 - 81 yaşında 4'üncü üniversite diplomasını alarak mezun oldu11:41 - İzmir'de hareket halindeki otomobilden düşerek ölen kadının eşi gözaltına alındı11:38 - Doğal gazın cari dengedeki faturası yaklaşık 70 milyar dolar azalacak
11:30 - Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı 'nitelikli hırsızlık' saydı11:20 - FETÖ'nün 'yabancı öğrenci sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda11:17 - AYM'den, 16 yıldır sonuçlanmayan dava için tazminat kararı11:08 - Son 5 yılda 8 bin 650 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:06 - Erzincan'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi11:00 - Kağıtların bulunduğu çuvalının içinde uyuyan çocuk yurda yerleştirildi
10:41 - Osmaniye'de 2 katlı evinin çatısından düşen kişi öldü10:28 - İzmir'de yangınlara karşı piknik alanları kısıtlaması10:18 - Polis 'Komşunu Kolla' projesi kapsamında vatandaşı bilgilendirdi10:05 - Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek09:48 - Prof. Afşin: Bunu yaparsanız virüs bulaşma ihtimali sıfıra yakın
09:43 - 40 ildeki FETÖ operasyonunda 47 kişiden 36'sı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Afşin: Bunu yaparsanız virüs bulaşma ihtimali sıfıra yakın
Büyükşehir'in yetkileri ilçelere devredilecek
Bu işin mimarı 'Berat Albayrak'
Memurlar yaş haddinden nasıl emekli olurlar, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir?
Minnoşlar Netflix'e özür diletti; 'pedofili' tepkisi yağdı
Seyir halinde otomobilde eşiyle tartışınca arabadan atlayarak hayatını kaybetti
Türkiye'nin cebinde kalacak para ilk aşamada 105 milyar dolar
40 ildeki FETÖ operasyonunda 47 kişiden 36'sı tutuklandı
'Faturamız hafifleyecek'
Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
coronavirüsün mart ve nisan aylarından daha yaygın olması 2
erzincan 1
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 2
damak çikolata twiti 2
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 2
masterchef 1
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
karadenizde doğalgaz bulunması 6
Jose ernesto sosa 1
diyarbakır'daki sosyal deney 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 4 İşçi Alacak
Kütahya İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Bababeski Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 93 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam