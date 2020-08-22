AYM'den, 16 yıldır sonuçlanmayan dava için tazminat kararı
|22 Ağustos 2020 11:17
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- Anayasa Mahkemesi (AYM), hizmet tespiti ve iscilik alacaklarına yönelik 2004'te açılan davanın halen sonuçlandırılmamasında "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine, başvurucuya 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Samsun'da yaşayan bir kişi, hizmet tespiti ve iscilik alacakları için 6 Ağustos 2004'te dava açtı.
Davanın uzun süredir karara bağlanamaması üzerine davacı, 25 Eylül 2018'de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
Yüksek Mahkeme, halen derdest olan davanın 16 yıldır sonuçlandırılmamasında Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine, başvurucuya 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
- Gerekçeden
Gerekçede, medeni hak ve yukumluluklerle ilgili uyusmazlıklara iliskin yargılamanın suresi tespit edilirken, surenin baslangıc tarihi olarak davanın ikame edildigi tarihin, surenin sona erdigi tarih olarak cogu zaman icra asamasını da kapsayacak sekilde yargılamanın sona erdigi tarihin, yargılaması devam eden davalar yonunden ise Anayasa Mahkemesinin "makul surede yargılanma hakkı"nın ihlal edildigine iliskin sikayetle ilgili kararını verdigi tarihin esas alındığı belirtildi.
Medeni hak ve yukumluluklerle ilgili uyusmazlıklara iliskin yargılama suresinin makul olup olmadıgı degerlendirilirken, "yargılamanın karmasıklıgı ve kac dereceli oldugunun, ilgili makamların yargılama surecindeki tutumunun, basvurucunun yargılamanın suratle sonuclandırılmasındaki menfaatinin niteligi" gibi hususların dikkate alındığı vurgulanan gerekçede, "Anayasa Mahkemesinin benzer basvurularda verdigi kararlar dikkate alındıgında 2004 yılından bu yana sonuclanmadıgı anlasılan davaya iliskin yargılama suresinin makul olmadıgı sonucuna varmak gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.
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