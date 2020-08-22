1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'den, 16 yıldır sonuçlanmayan dava için tazminat kararı

Yüksek Mahkeme, hizmet tespiti ve iscilik alacaklarına yönelik 2004'te açılan davanın halen sonuçlandırılmaması nedeniyle "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti
 22 Ağustos 2020 11:17
Yazdır
AYM'den, 16 yıldır sonuçlanmayan dava için tazminat kararı

- Anayasa Mahkemesi (AYM), hizmet tespiti ve iscilik alacaklarına yönelik 2004'te açılan davanın halen sonuçlandırılmamasında "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine, başvurucuya 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Samsun'da yaşayan bir kişi, hizmet tespiti ve iscilik alacakları için 6 Ağustos 2004'te dava açtı.

Davanın uzun süredir karara bağlanamaması üzerine davacı, 25 Eylül 2018'de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, halen derdest olan davanın 16 yıldır sonuçlandırılmamasında Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine, başvurucuya 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

- Gerekçeden

Gerekçede, medeni hak ve yukumluluklerle ilgili uyusmazlıklara iliskin yargılamanın suresi tespit edilirken, surenin baslangıc tarihi olarak davanın ikame edildigi tarihin, surenin sona erdigi tarih olarak cogu zaman icra asamasını da kapsayacak sekilde yargılamanın sona erdigi tarihin, yargılaması devam eden davalar yonunden ise Anayasa Mahkemesinin "makul surede yargılanma hakkı"nın ihlal edildigine iliskin sikayetle ilgili kararını verdigi tarihin esas alındığı belirtildi.

Medeni hak ve yukumluluklerle ilgili uyusmazlıklara iliskin yargılama suresinin makul olup olmadıgı degerlendirilirken, "yargılamanın karmasıklıgı ve kac dereceli oldugunun, ilgili makamların yargılama surecindeki tutumunun, basvurucunun yargılamanın suratle sonuclandırılmasındaki menfaatinin niteligi" gibi hususların dikkate alındığı vurgulanan gerekçede, "Anayasa Mahkemesinin benzer basvurularda verdigi kararlar dikkate alındıgında 2004 yılından bu yana sonuclanmadıgı anlasılan davaya iliskin yargılama suresinin makul olmadıgı sonucuna varmak gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AYM, Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasını reddetti
20 Ağustos 2020 16:37		 AYM'den 'basit yargılama usulü'ne ilişkin iptal kararı
19 Ağustos 2020 12:00
FETÖ'den dolayı işten çıkartmada, mahkemenin esasa girmemesine hak ihlali kararı
14 Ağustos 2020 10:50		 AYM, Zaman gazetesi yazarı Büşra Erdal'ın başvurusunu reddetti
13 Ağustos 2020 11:21
Vergi borcu için yaşadığı eve haciz konulması hak ihlali
06 Ağustos 2020 12:40		 Samsun'daki sel felaketiyle ilgili eski DSİ yetkilileri yeniden soruşturulacak
05 Ağustos 2020 13:13
Bazı anlaşmaların yayımlanmaması Anayasa'ya uygun bulundu
29 Temmuz 2020 13:40		 AYM'nin 4 siyasi parti ile ilgili kararları Resmi Gazete'de
29 Temmuz 2020 12:42
AYM: Kürtaja izin verilmemesi hak ihlali
29 Temmuz 2020 08:43		 AYM, KHK'lı avukatların önünü açan karara imza attı
25 Temmuz 2020 13:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:49 - Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı'ndan 'kurallara uyalım' mesajı11:47 - Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı11:45 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti11:42 - 81 yaşında 4'üncü üniversite diplomasını alarak mezun oldu11:41 - İzmir'de hareket halindeki otomobilden düşerek ölen kadının eşi gözaltına alındı11:38 - Doğal gazın cari dengedeki faturası yaklaşık 70 milyar dolar azalacak
11:30 - Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı 'nitelikli hırsızlık' saydı11:20 - FETÖ'nün 'yabancı öğrenci sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda11:17 - AYM'den, 16 yıldır sonuçlanmayan dava için tazminat kararı11:08 - Son 5 yılda 8 bin 650 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:06 - Erzincan'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi11:00 - Kağıtların bulunduğu çuvalının içinde uyuyan çocuk yurda yerleştirildi
10:41 - Osmaniye'de 2 katlı evinin çatısından düşen kişi öldü10:28 - İzmir'de yangınlara karşı piknik alanları kısıtlaması10:18 - Polis 'Komşunu Kolla' projesi kapsamında vatandaşı bilgilendirdi10:05 - Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek09:48 - Prof. Afşin: Bunu yaparsanız virüs bulaşma ihtimali sıfıra yakın
09:43 - 40 ildeki FETÖ operasyonunda 47 kişiden 36'sı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Afşin: Bunu yaparsanız virüs bulaşma ihtimali sıfıra yakın
Büyükşehir'in yetkileri ilçelere devredilecek
Bu işin mimarı 'Berat Albayrak'
Memurlar yaş haddinden nasıl emekli olurlar, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir?
Minnoşlar Netflix'e özür diletti; 'pedofili' tepkisi yağdı
Seyir halinde otomobilde eşiyle tartışınca arabadan atlayarak hayatını kaybetti
Türkiye'nin cebinde kalacak para ilk aşamada 105 milyar dolar
40 ildeki FETÖ operasyonunda 47 kişiden 36'sı tutuklandı
'Faturamız hafifleyecek'
Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kocaeli 2
sızlanmak 3
Abbiiee 3
zonguldak 1
karadenizde doğalgaz bulunması 6
memurlar.net sözlükte keyif kaçıran durumlar 1
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 2
acıkmak 2
sosyal medyanın gücü 1
mame thiam 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 4 İşçi Alacak
Kütahya İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Bababeski Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 93 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam