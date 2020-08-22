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81 yaşında 4'üncü üniversite diplomasını alarak mezun oldu

Trabzon'da yaşayan 81 yaşındaki Halit Macit, 79 yaşında kayıt yaptırdığı AÜ AÖF Adalet Ön Lisans programından mezun olarak, 4'üncü üniversite diplomasını almanın mutluluğunu yaşıyor- Halit Macit:- "Gece sessizliğinde konuları daha iyi kavrıyorum. Adalet Ön Lisans programında toplamda 32 dersten sınava girdim"- "Gençlere tavsiyem, boş zamanlarını okumaya ayırsınlar. Kitapla arkadaş olmak kadar güzel bir şey yok"
 22 Ağustos 2020 11:42
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81 yaşında 4'üncü üniversite diplomasını alarak mezun oldu

- Trabzon'da yaşayan 81 yaşındaki Halit Macit, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Adalet Ön Lisans programından mezun olarak, 4'üncü üniversite diplomasını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Macit, 2 yıllık İstanbul Yıldız Teknik Okulu ile Ankara Yüksek Teknikerlik Okulu'ndan önlisans diplomalarını alarak mezun oldu.

Daha sonra 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi mühendislik fakültesinden mezun olarak Trabzon'da çalışma hayatına başlayan Macit, 1990'lı yıllarda emekli oldu. Belediye meclis üyesi olarak bir süre görev de yapan Macit, çeşitli kurumlardan ödül ve teşekkür belgeleri aldı.

"Okumanın yaşı yok" diyen Macit, 79 yaşında sınavsız başvurduğu AÖF Adalet Ön Lisans programından 2,5 yılda mezun olmayı başardı.

AÖF Trabzon Bürosu Şube Müdürü Tahsin Albayrak, Macit'e kepini giydirerek, diplomasını takdim etti.

İlerlemiş yaşına rağmen halen mühendis olarak çalışan Macit, AA muhabirine, hayatını çalışmak ve okumakla geçirdiğini söyledi.

Macit, okumayı çok sevdiğini ifade ederek, boş vakitlerinde şiir yazdığını ve 5 kitap çıkardığını, yeni kitabının da baskıya hazır olduğunu anlattı.

İnsanın okudukça yeni olay ve bilgilerle karşılaştığını vurgulayan Macit, "İnsan, hayatın güçlüklerini yenmeye çalışıyor. İlk insan barınma, korunma ve karın doyurmak için ağaç kovuklarında yaşıyordu. Daha sonra tarihi süreç içinde apartman dairelerinde, villalarda yaşamaya başladı. Gökyüzünde uçaklar ve hava araçları, yeryüzünde kara araçları, yollar, köprüler, tüneller ve barajlar inşa edildi. Şehir kasabaya kasaba şehre yaklaştı. Medeniyet ilerledikçe dünya küçüldü." diye konuştu.

Macit, yaşına rağmen Allah'ın "oku" emri doğrultusunda şimdilerde ismi Yıldız Teknik Üniversitesi olan teknikerlik ve yüksek teknikerlik bölümlerinin yanı sıra mühendislik fakültesi ve son olarak da AÖF Adalet Ön Lisans programından mezun olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Eskişehir AÜ rektörüne, eğitim kadrosuna, Trabzon Bürosu Şube Müdürü Tahsin Albayrak ve ekibine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim. AÜ, ülkemizde bilim hayatına çok büyük katkılar sağlayan bir üniversite. Okumayı, herkese tavsiye ederim. Okumanın sınırı yok. İnsanoğlu, okumakla yeni buluşlar öğrenir ve dünyayı daha yaşanılabilir hale getirir."

Macit, sınavlara nasıl çalıştığı hakkında da şu bilgileri verdi:

"Akşam 21.00'de yatarım. Gece 03.00'de kalkarım, namazdan sonra sabaha kadar okumaya devam ederim. Gece sessizliğinde konuları daha iyi kavrıyorum. Adalet Ön Lisans programında toplamda 32 dersten sınava girdim. Sınav öncesi küçük not defterlerine, kitapların özetlerini çıkardım ve bu not defterlerini yanımda taşıyorum. Ayrıca internetten de yararlandım." dedi.

- "Okumak ve çalışmak benim gıdam"

Okumaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen Macit, gençlere tavsiyelerde de bulunarak, şöyle devam etti:

"Okumak ve çalışmak benim gıdam. Ya kitap yazacağım ya da okuyacağım. Bir kitap hazırlığım daha var. Onu da en kısa zamanda bastıracağım. Gençlere tavsiyem, boş zamanlarını okumaya ayırsınlar. Kitapla arkadaş olmak kadar güzel bir şey yok. Kitap, insanın en yakın arkadaşıdır. Gençler, otobüste dolmuşta giderken bile ellerinde bir kitapları olsun. Okumak insanın bilmediklerini öğretiyor, güzel yaşamanın düsturunu veriyor."

Macit, İstanbul'da okurken ev arkadaşının hukuk fakültesinde eğitim gördüğünü belirterek, "O yıllarda arkadaşımın ders notlarını okuyordum. Hukuk okumaya karşı bir ilgim oluştu. Yıllar sonra bir arkadaşım vasıtasıyla AÖF'de Adalet Ön Lisans programının olduğunu öğrenince kayıt yaptırdım. Okulumu zamanında bitirmek ve diplomamı da hocamın elinden almak beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

AÜ AÖF Trabzon Bürosu Şube Müdürü Tahsin Albayrak da Macit ile 2017 yılında kayıt yaptırdığı esnada tanıştığını belirterek, "O yıllarda kendisini takibe aldım. İletişimimizi koparmadık. Merak ettiklerini zaman zaman gelip bize sordu, bizler de yardımcı olmaya çalıştık. Azmi, başarısı, çalışma gayreti bizi de gururlandırdı. 2019-2020 eğitim öğretim bahar döneminde de mezun oldu. Başarılarının yanı sıra sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

Albayrak, okumanın yaşı olmadığına vurgu yaparak, "Halit amcamıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimize, 'Yaşım geçti, okumak istemiyorum' diyenlere çok güzel bir örnek. Amcamız 81 yaşında bizden diplomasını aldı." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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