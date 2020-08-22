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Elektrikli bisiklet kazası: Bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı

Düzce'de sürücüsünün olay yerinden kaçtığı çalıntı otomobilin, elektrikli bisiklete çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk ve babası hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.
 22 Ağustos 2020 12:23
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O.B. idaresindeki 81 AAD 786 plakalı otomobil, Aydınpınar Caddesi Erdem Sokak mevkisinde önündeki aracı solladığı sırada karşı yönünden gelen Sedat Öztürk yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Daha sonra bir evin bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi, olay yerinden kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan baba Sedat Öztürk ve çocukları Emir Mustafa (5) ve Muhammet Öztürk (8) ağır yaralandı.

Vatandaşların suni teneffüsle hayatta tutmaya çalıştığı baba ve oğulları, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Emir Mustafa Öztürk ve baba Sedat Öztürk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hatalı sollama yapan otomobilin elektrikli bisiklete çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması görülüyor.

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücü O.B'nin, işlediği bir suç nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında ceza aldığı ve kullandığı aracın çalıntı olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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