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AK Parti'den 'müjde'ye sevinmeyenler hakkında 'nasip' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu "nasip" olmasını diliyoruz.
 22 Ağustos 2020 12:30
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AK Parti'den 'müjde'ye sevinmeyenler hakkında 'nasip' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karadeniz'de ortaya koyulan gayret, Akdeniz'de verilen mücadele, milletimizin varlığı ve geleceği içindir. Elde edilen her sonuç tek tek milletimizin her bir ferdinindir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin başarısıyla gururlanamayan, milletin sevinciyle sevinemeyenler olduğunu belirten Çelik, "Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu 'nasip' olmasını diliyoruz. Milletimiz var olsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun." değerlendirmesini yaptı.

Bütün gayretlerinin Türkiye'nin dünya devi olma yolunda ilerlemeye devam etmesi, milletin özlemlerine kavuşması ve sevinmesi için olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, hürriyetine, bağımsızlığına ve tüm varlıklarına bedelini sonuna kadar ödeyerek sahiptir. Zorluklara karşı yılmadan mücadele ederek dimdik ayaktadır. Herkesin sırt döndüğü mazlumlarla ekmeğini ve suyunu paylaşan bir yüreğe sahiptir. Karadeniz'de ortaya koyulan gayret, Akdeniz'de verilen mücadele, milletimizin varlığı ve geleceği içindir. Elde edilen her sonuç tek tek milletimizin her bir ferdinindir. Elde edilen her hayırlı sonuç hak edilmiştir. Bedeli ödenmiştir. Demokratik kazanımlarımızı gasbetmek isteyenlere, Cumhurbaşkanı'mızı gayrı meşru yollarla hedef alanlara, milletimizin iradesine göz dikenlere her gün ayrı bir cevap veriyoruz."

Türkiye'nin haklarını karada, denizde, havada tavizsiz koruduklarını vurgulayan Çelik, "Bu ülke için gayret etmek ve bu ülke için sevinmek büyük bir onurdur. Milletimizin sevincine ortak olmak büyük bir ayrıcalıktır. Bu millet insanlığı sömüren değil, insanlık umudunu inşa edendir. Sevinci ve özlemleri tüm insanlık içindir." ifadelerini kullandı.
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