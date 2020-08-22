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Başkentteki DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı

Ankara merkezli 3 ilde 13 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
 22 Ağustos 2020 12:41
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Başkentteki DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde memur yapılanması Devrimci Memur Hareketi'ne (DMH) yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, terör örgütü DHKP-C'nin sözde memur yapılanmasına yönelik 13 Ağustos'ta Ankara merkezli 3 ilde operasyon düzenlenmiş ve 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin evlerinde ve faaliyet gösterdikleri adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, pankart, tutuklu örgüt mensuplarına ait mektuplar ve notlar ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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