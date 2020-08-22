Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kilis'te elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kilis'te elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
|22 Ağustos 2020 13:50
|Yazdır
Kilis'te elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, M.K.K. idaresindeki 79 DR 497 plakalı motosiklet, Avukat Mehmet Yeşilçimen Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü M.K.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından sürücünün cenazesi, Kilis Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şanlıurfa'da sağlıkçılara saldıran şüpheli gözaltına alındı
22 Ağustos 2020 14:42
|Adalet Bakanı Gül'den Duygu Delen'in ailesine ziyaret
22 Ağustos 2020 13:35
|Tekirdağ'da kızını darbettiği öne sürülen baba gözaltına alındı
22 Ağustos 2020 13:12
|İstanbul'da 'sahte polis' dehşeti
22 Ağustos 2020 12:38
|Elektrikli bisiklet kazası: Bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
22 Ağustos 2020 12:23
|Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
22 Ağustos 2020 11:47
|İzmir'de hareket halindeki otomobilden düşerek ölen kadının eşi gözaltına alındı
22 Ağustos 2020 11:41
|Osmaniye'de 2 katlı evinin çatısından düşen kişi öldü
22 Ağustos 2020 10:41
|Samsun'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı
22 Ağustos 2020 09:42
|Seyir halinde otomobilde eşiyle tartışınca arabadan atlayarak hayatını kaybetti
22 Ağustos 2020 09:26