YKS tercih sonuçları haftaya açıklanacak

OSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün twitter'dan yapmış olduğu açıklama:

Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.