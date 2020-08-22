Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
|22 Ağustos 2020 13:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.
Mahmud Abbas, büyük doğal gaz keşfinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.
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