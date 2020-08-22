Ahmet Davutoğlu 'doğalgaz keşfini' değerlendirdi
|22 Ağustos 2020 14:43
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfinin hayırlı olmasını diledi.
Davutoğlu, Van 15 Temmuz Şehitler Parkı Kongre Salonu'nda düzenlenen partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu mutluluğu aktararak kongreye katılım sağlayan partililere teşekkür etti.
"Hiç kimse umutsuzluğa kapılmamalı. Gelecek Partisi bütün milletimizin sesi, yüreği ve vicdanı oldu ve olmaya da devam edecek" diyen Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin hiç kimsenin işinin, aşının, kariyerinin ve toplumsal konumunun engellenmediği bir Türkiye arzuladığını dile getirdi.
Davutoğlu, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili olarak da şunları söyledi:
"Tarihin en büyük doğal gaz keşfinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyoruz. Devam etmekte olan arama çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize muvaffakiyetler diliyorum. Şimdi yapılması gerek bu doğal gaz kaynağıyla ilgili fizibilite, sondaj ve üretim çalışmalarını şeffaf bir şekilde halkla paylaşmak ve gereken adımları atmaktır. Gelecek Partisi olarak bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra gereken adımları yapıcı bir muhalefet içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Gerek sürecin bilimsel ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve gerekse doğal gaz kaynağının üç beş şirkete değil milletimiz hayrına kullanılabilmesi için atılan her adımı takip edeceğiz. Her adımla ilgili bilgileri de kamuoyuyla paylaşacağız."
Davutoğlu, daha sonra kentteki bir otelde kanaat önderleriyle bir araya geldi.
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