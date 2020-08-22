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Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla

Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu.
 22 Ağustos 2020 20:14
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Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla

Sağlık Bakanlığı 22 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu.

Son 24 saatte 801 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak. ' ifadelerini kullandı.

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