Doğalgazı vatandaşımız çok daha ekonomik kullanabilecek
Bakan Dönmez: Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz
|22 Ağustos 2020 14:54
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Bakan Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti
Bakan Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz" dedi.
Bakan Dönmez: "Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde"
Bakan Dönmez: "Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz"
Bakan Dönmez: "(Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi) Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz"
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