Polis merkezine EYP'li saldırı düzenleyen PKK'lı tutuklandı
İstanbul'da, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve Küçükçekmece'deki Kanarya Polis Merkezine el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı.
|22 Ağustos 2020 15:20
|Yazdır
İstanbul'da, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve Küçükçekmece'deki Kanarya Polis Merkezine el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos'ta Kanarya Polis Merkezine EYP atılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, can kaybının olmadığı olayı gerçekleştiren şüpheli M.A'yı iş yerine düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Güleda'nın babası: Sanığa, mükafat gibi bir ceza verilmiş oldu
21 Ağustos 2020 14:57
|Üniversite öğrencisi Güleda'nın katilinin cezası belli oldu
20 Ağustos 2020 13:25
|2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye Yargıtay şoku
18 Ağustos 2020 17:39
|'FETÖ'den tutuklu bulunan 'Ankara Kuşu' tahliye edildi
18 Ağustos 2020 12:05
|Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
18 Ağustos 2020 10:48
|Annesi ve kardeşini öldüren Vali Yardımcısı tutuklandı
12 Ağustos 2020 19:11
|Dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
09 Ağustos 2020 17:35
|Bebeğini öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
01 Ağustos 2020 10:24
|Konya'da kamu malına zarar veren kişi tutuklandı
29 Temmuz 2020 19:33
|Kilise haçını söken sanığa hapis cezası
29 Temmuz 2020 12:40