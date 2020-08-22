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Haliç'in kirliliği önlenemiyor, bugün de siyaha büründü

Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü.
 22 Ağustos 2020 15:31
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Haliç'in kirliliği önlenemiyor, bugün de siyaha büründü

Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü.

Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüşmesi dikkati çekiyor.

Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi.

Haliç'in suyunda renk değişimi geçen haziran ayında da yaşanmış, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, fitoplanktonların yavaş yavaş öleceği ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç'in yine eski haline döneceği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı
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