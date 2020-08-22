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52 yıllık 'Anadol'una gözü gibi bakıyor

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan Mustafa Sami Emral, arkadaşından 27 yıl önce satın aldığı 1968 model "Anadol" marka aracına gözü gibi bakıyor.
 22 Ağustos 2020 15:47
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52 yıllık 'Anadol'una gözü gibi bakıyor

Emral, 27 yıl önce arkadaşının kullandığı Anadol marka otomobili beğenerek satın almak istedi.

Arkadaşını aracını satmaya uzun uğraşlar sonucu ikna eden Emral, "ilk aşkım" dediği 52 yıllık otomobilinin bakım ve temizliğini 27 yıldır özenle yapıyor.

Emral, "Süper Star" olarak tanımladığı aracının torunlarına hatıra olarak kalmasını istiyor.

Mustafa Sami Emral, otomobili 1993 yılında bir arkadaşından satın aldığını söyledi.

Emekli olmadan araba almayı her zaman düşündüğünü ve bu hayalini emeklilikten bir yıl önce gerçekleştiğini anlatan Emral, "Zaman zaman aracımda hasar oluşunca kendim giderdim. Aracıma binmekten zevk alıyorum. Aracımın bütün parçaları orijinaldir." diye konuştu.

Emral, gittiği yerlerde aracının ilgi görmesinin hoşuna gittiğini dile getirerek, "Otomobilimle gezdiğim sırada satın almak isteyen çok oldu ama ben satmak istemiyorum. Bu araba artık benim hobim oldu. Arabamla Bartın, Amasra gibi yerlerin yanı sıra turistik mekanlara gidiyorum, gezerken de büyük zevk alıyorum. Bu otomobil benim ilk aşkım diyebiliriz çünkü başka arabam olmadı. İlk aşkım, inşallah son aşkım olur. Torunlarıma da geride bir hatıra kalmış olur." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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