Araştırma: Hava kirliliği çocuklarda astım riskini artırıyor
|22 Ağustos 2020 15:51
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Danimarka'da yapılan geniş çaplı bir araştırma, çocukların hava kirliliğine maruz kalma oranı arttıkça astıma yakalanma ihtimallerinin yükseldiğini ortaya koydu.
CNN'nin haberine göre, sonuçları BMJ dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Danimarka'da 1994-2014 yıllarında dünyaya gelen yaklaşık 780 bin çocukla ilgili veri incelendi.
Araştırmada çocukların 1 ila 15 yaşlarında yüksek seviyede küçük parçacıklı hava ve nitrat kirliliğine maruz kalmaları halinde astıma yakalanma ve müzmin hırıltılı solunum geliştirme olasılıklarının arttığı gözlendi.
Bu kirleticilerin yoğunluklarında her metreküpe 5 mikrogram eklenmesinin, astım ve müzmin hırıltı solunumda yüzde 4 ila 5 oranında artış anlamına geldiği görüldü.
Araştırmada ayrıca ebeveynleri astım olan ve anneleri gebeyken sigara içen çocukların astıma yakalanma riskinin yükseldiği tespit edildi.
Daha önce de çocuklarda astım ile hava kirliliği arasındaki bağlantıyı gösteren araştırmalar yapılmıştı.
Hava kirliliğine maruz kalma, kalp rahatsızlıkları, kanser ve prematüre ölümle de ilişkilendirilmişti.
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