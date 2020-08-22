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Türkiye'nin ilk yerli elektrikli traktörü nerede üretilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan, çiftçilere yüzde 95 yakıt tasarrufu imkanı sağlayacak yerli ve milli elektrikli traktörün seri üretimi için Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çalışmalar sürdürülüyor.
 22 Ağustos 2020 16:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan, çiftçilere yüzde 95 yakıt tasarrufu imkanı sağlayacak yerli ve milli elektrikli traktörün seri üretimi için Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çalışmalar sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen traktör 2021'de seri üretime geçecek. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 9 bin metrekarelik alanda kurulan fabrikada üretim ve montaj çalışmaları süren yerli traktörün Ekim ayı içinde banttan inmesi, 2021 yılı içinde ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Çiftçilere yakıt tasarrufu sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan yerli ve milli elektrikli traktörün prototipi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrikada görüntülendi. Dilovası'nda kurulan fabrikada üretilecek traktör, 45 dakika şarj süresi ile 7 saat çalışabilecek. Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün çiftçilerin maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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