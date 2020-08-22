Kariyerinize yön verecek binlerce iş ilanı

İsbul.Net

İş arayan ve işvereni bir araya getirerek, kısa süre içerisinde istihdam alanı oluşturan isbul.net, uzun yıllardır alanında profesyonel hizmetler vermekte olan insan kaynakları platformudur. İsbul.net ile Türkiye genelinde faaliyet göstermekte olan köklü firmaların ilanlarına ulaşabilir ve kısa süre içerisinde iş hayatının kapılarını aralayabilirsiniz. İsbul.net üzerinden iş ilanlarına başvuruda bulunabilmeniz için öncelikle site içerisinde bir üyelik oluşturmalı ve ardından firmaların sizi daha iyi değerlendirebilmeleri için detaylı bir özgeçmiş hazırlamanız gerekmektedir. Peki isbul.net üyeliği nasıl oluşturulmaktadır?

İsbul.Net'e Nasıl Üye Olurum?

Hem web üzerinden hem de mobil uygulamamız üzerinden erişim sağlayabileceğiniz isbul.net, kısa sürede iş hayatının kapılarını aralamanıza yardımcı olacak önemli insan kaynakları platformlarından biridir. Uzun yıllardır geliştirmiş olduğu alt yapısıyla birlikte kolay bir şekilde hareket etmenizi sağlamakta ve hızlı bir şekilde iş ilanı vermenizi ya da iş başvurusu yapmanıza imkan sunmaktadır. İsbul.net üzerinden oluşturacağınız üyelikler aracılığıyla ilanlarına başvurmuş olduğunuz firmalar, özgeçmişlerinizi inceleyerek hakkınızda fikir sahibi olacak ve değerlendirmeye alabilecektir. Peki isbul.net üzerinden üyelik oluştururken nelere dikkat etmeniz gerekmektedir? Bu konuda birkaç önemli husus bulunmaktadır.

İsbul.net web sitemizi ziyaret ettiğinizde bir firma üyeliği oluşturacaksanız eğer "Firma Girişi" alanından üyelik oluşturma sayfasını açmalısınız. Daha sonra üyelik formunda bir e-mail adresi ve cep telefonu numarasıyla birlikte firma bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Üyelik oluştururken vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgilerini mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Aksi takdirde ilan yayınlarken problem yaşayabilirsiniz. Gerekli bilgileri ekledikten sonra oluşturacağınız üyelikler ile 1 adet ücretsiz ilan yayınlama hakkı otomatik olarak hesabınıza tanımlanacaktır. Bu hakkınızı kullanarak ilanınızı yayınlayabilirsiniz. Firma üyeliği oluşturmanız durumunda her ay 1 adet ücretsiz ilan yayınlama hakkı otomatik olarak tanımlanmaya devam edecektir. Yayınlamış olduğunuz tüm ilanlar 60 gün boyunca yayında kalmaktadır. İlanlarınızın iş ilanları listesinde en üst sırada görünmesi için Doping paketlerimizden faydalanabilirsiniz. Avantajlı paketlerimiz aracılığıyla birden fazla ilan yayınlayabilir, ilanınıza daha fazla başvuru çekmek için dopingleyebilirsiniz. İlanlarınıza gelen başvuruları hesabınız üzerinden takip ederek, adaylarla iletişim kurabilirsiniz. İsbul.net, aradığınız elemana hızlı bir şekilde ulaşmak için sizin için en doğru adres olacaktır.

İş arayan üyeliği oluşturma alanı da işveren üyeliği gibi oldukça kolay tasarlanmış kullanışlı bir alandır. Telefon numaralarınız ve e-mail adresiniz ile birlikte üyeliğiniz rahatlıkla oluşturabilir daha sonra kişisel bilgilerinizi ekleyeceğiniz özgeçmiş alanını hazırlamaya başlayabilirsiniz. Özgeçmiş alanında eğitim bilgilerinizi, iş deneyimlerinizi, sahip olduğunuz yetkinlikleri belirtmeniz oldukça önemlidir. Hakim olduğunuz yabancı diller, kazandığınız belgeler ve sertifikalar sizi diğer adaylar içerisinde bir adım öne taşıyacak ve işverenin değerlendirme alanına girmenizi sağlayacaktır. Bu nedenle özgeçmiş alanını mümkün olduğunca doldurmanız gerekmektedir. İsbul.net hesabınız içerisinde size uygun iş ilanlarını rahatlıkla takip edebilir, ilanları favorilerinize ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz firmayı takibe alabilir, firmanın yayınlamış olduğu ilanlardan ilk olarak siz haberdar olabilirsiniz. İstanbul iş ilanları, İzmir iş ilanları, Ankara iş ilanları gibi Türkiye genelinde yayınlanmakta olan tüm güncel iş ilanlarından kısa sürede haberdar olabilir ve hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İsbul.net ile Sekreter, Yönetici Asistanı İş İlanları, Muhasebe Elemanı, Güvenlik Görevlisi, Sınıf Öğretmeni, Mimar, Tekstil Elemanı, İnşaat Teknikeri, Bilgisayar Mühendisi, Sosyolog iş ilanları gibi geniş bir yelpazede yer alan ve uzmanlık alanlarınızla ilgili iş ilanlarını yakından takip edebilir, hayalini kurmuş olduğunuz iş hayatına dahil olabilirsiniz.