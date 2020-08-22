İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi."
|22 Ağustos 2020 16:17
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında, Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kocaeli'de FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı
22 Ağustos 2020 14:48
|Başkentteki DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı
22 Ağustos 2020 12:41
|FETÖ'den açığa alınan astsubay tutuklandı
22 Ağustos 2020 12:29
|FETÖ'nün 'yabancı öğrenci sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda
22 Ağustos 2020 11:20
|Son 5 yılda 8 bin 650 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
22 Ağustos 2020 11:08
|40 ildeki FETÖ operasyonunda 47 kişiden 36'sı tutuklandı
22 Ağustos 2020 09:43
|Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
21 Ağustos 2020 17:38
|Eylem hazırlığında yakalanan DAEŞ'li polise saldıracakmış
21 Ağustos 2020 17:22
|Pençe harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2020 11:38
|İçişleri: İç güvenlik operasyonlarında 711 terörist etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2020 11:13