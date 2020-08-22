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İSDEM uygulamasına, bir günde bin 159 ihbar geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından devreye alındı: "İSDEM uygulamasına, bir günde bin 159 ihbar geldi"
 22 Ağustos 2020 16:20
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İSDEM uygulamasına, bir günde bin 159 ihbar geldi

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında hayata geçirilen İl Sağlık Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasına ihbarlar gelmeye başladı. İSDEM uygulamasına, bir günde bin 159 ihbar geldi.

İçişleri Bakanlığıca 20 Ağustos'ta valiliklere gönderilen genelge ile salgınla mücadele açısından yeni bir dönem başlatıldı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında sağlanan veri entegrasyonları ile gerek denetim faaliyetleri yürüten ekiplere anlık ve güncel veri aktarılırken gerekse denetim faaliyetlerinin ilçe, il ve ülke genelinde anlık planlama, yönlendirme ve takibi yapılabilmesine imkan sağlandı. İçişleri Bakanlığınca daha önce Kırıkkale'de pilot uygulama olarak devreye alınan İl Salgın Denetim Merkezi uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılarak dün itibariyle tüm il ve ilçe salgın denetim merkezlerinin kurulumu sağlandı. İllerde vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın koordinasyonunda faaliyet gösteren il ve ilçe salgın denetim merkezlerinin işyeri ya da mahalle denetim ekiplerinin sevk ve idaresi sağlanacak.

Ülke genelinde dün devreye alınan İSDEM üzerinden şu ana kadar 17 bin 993 denetim ekibi ve bu ekiplerde görevli olan 65 bin 184 kişinin yetkilendirilmesinin valilik ve kaymakamlıklarca yapıldı. Denetim planlamasını ve koordinasyonunu sağlamak, ekiplerin sevk ve idare işlerini yürütmek, gelen ihbar ve şikayetleri denetim ekipleri aracılığıyla sonuçlandırmakla görevli il/ilçe salgın denetim merkezlerinin 7/24 esasına göre faaliyet gösterecek. Bu amaçla gerekli görevlendirme ile yetkilendirme işlemleri valilik ve kaymakamlarca tamamlandı.

Etkin ihbar ve şikayet mekanizması oluşturuldu

Vatandaşlar, karşılaştıkları Kovid-19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, HES uygulaması üzerinden bildirerek, 112, 155,156 çağrı numaralarını arayarak veya valilik ya da kaymakamlıkça belirlenen ihbar hatlarını kullanarak il ve ilçe salgın denetim merkezlerine anında iletebilecek.

İSDEM'e bir günde bin 159 ihbar geldi

Ülke genelinde İSDEM uygulamasını hayata geçeli bir gün olması ve vatandaşlar tarafından yeterince bilinmemesine rağmen bin 159 ihbar ulaştı. Yine son bir gün içerisinde il ve ilçe Salgın Denetim Merkezlerince İSDEM yazılımı üzerinden gerçekleştirilen denetim sayısı da 5 bin 243 oldu.
İhlas Haber Ajansı
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