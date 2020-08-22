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Batman'da 7 ev karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 22 Ağustos 2020 16:47
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Batman'da 7 ev karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındığı bildirildi.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla ilçe merkezinde 7 evin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Anadolu Ajansı
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