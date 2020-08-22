Fitch, Türkiye'nin kredi notunu negatife çevirdi
|22 Ağustos 2020 16:58
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.
Fitch Ratingsten yapılan açıklamada, "döviz rezervlerinin tükenmesi, zayıf para politikası, negatif reel faiz oranları ve kısmen güçlü kredi teşviğinin tetiklediği yüksek cari açığın dış finansman risklerini artırdığı" ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e revize edildiği bildirildi.
Türkiye'nin kredi notunun, ülkenin ılımlı düzeydeki kamu ve hanehalkı borcu, canlı bir özel sektöre sahip geniş ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla ve iş yapma kolaylığı göstergeleriyle desteklendiği belirtilen açıklamada, buna karşın zayıf dış finansman, geçmişten gelen ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon, siyasi ve jeopolitik riskler gibi faktörlerin söz konusu olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,9 daralmasının, 2021'de ise yüzde 5,4 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
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