Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
|22 Ağustos 2020 17:26
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Belediye Başkanı Murat Tunçel'in korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu yayladaki evinde izole olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, Tokat'ta rahatsızlanması sonucu yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı. Başkan Tunçel, eşi ve aile bireyleriyle birlikte Başçiftlik ilçesinde bulunan yaylada kendini izoleye aldı. 3 gün önce 92 yaşındaki annesi Fadik Tunçel'i son yolculuğuna uğurlayan Başkan Tunçel'in, yaklaşık 2 hafta önce de oğlunun düğününü yaptığı öğrenildi. Başkan Tunçel'in sağlık durumunun iyi olduğu evinde ilaç tedavisi uygulandığı belirtildi.
Tokat'ta korona virüs vakası görülmeyen tek ilçe idi
Mayıs ayında 8 bin 323 nüfuslu Başçiftlik ilçesi korona virüs vakalarının görülmediği Tokat'taki tek ilçe olarak basında yer almıştı. Başkan Tunçel, o tarihte yaptığı açıklamada pandemi kurallarına göre hareket edildiğini, hastalığın ilçelerine bulaşmaması temennisinde bulunmuştu.
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