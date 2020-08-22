Buda oldu! Ekmekten vida çıktı
|22 Ağustos 2020 17:46
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Oğuz Kaan Baldan (27), kahvaltı yapmak için aldığı ekmeğin içinden vida çıktığı iddiasıyla ekmek fırınını Alo 174 Gıda Hattı'na şikayet etti. Baldan, çıkan vidayı da anı olarak saklayacağını söyledi.
Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde ailesiyle birlikte kahvaltı yapmak isteyen Oğuz Kaan Baldan, yakınlardaki bir marketten ekmek aldı. Eve gelip ekmeği koparttığı sırada iddiaya göre ekmeğin içinde büyük bir vida çıktı. Oğuz Kaan Baldan, hemen vidanın fotoğraflarını çekti. Ekmek aldığı markete gidip, ekmeğin hangi fırından alındığını öğrenen Baldan, Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak, fırını şikayet etti.
Vatandaşlık görevini yerine getirmek için şikayette bulunduğunu söyleyen Oğuz Kaan Baldan, "17 Ağustos Pazartesi günü marketten ekmek aldım. Kahvaltı ederken ekmekleri doğradığımızda içinden metal bir vida çıktığını fark ettik. Ekmeğin içinden çıkan vida parçasını görünce markete giderek hangi fırından ekmeği satın aldığını öğrendik. Ekmeği satan firmayı Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak şikayet ettik. Vatandaşlık görevimi yerine getirerek şikayette bulundum. Ekmekten çıkan bu vidayı da anı olarak saklayacağım" dedi.
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