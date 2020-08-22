Nurettin Canikli Fitch'in negatif kararını eleştirdi
|22 Ağustos 2020 18:57
|Yazdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Fitch Ratings'in Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmesine sert tepki gösterdi.
İşte Canikli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
Canikli, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfinin Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasından hemen sonra Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi not görünümünü durağandan negatife indirdiğini açıklıyor.
Neden şimdi yapıyor bu açıklamayı? Nedeni çok basit: Doğalgaz rezervi keşfinin açıklanması çok olumlu bir hava oluşturdu. Bu olumlu havanın ekonomiyle ilgili beklentilere de yansıması kaçınılmazdır.
Tam da bu noktada Fitch devreye sokuluyor ve ekonomik beklentilerin iyileşmesinin önünü kesmeye çalışıyor. Fitch'in görünümü negatife çevirmesine gerekçe olarak belirttiği hususlar bugün ortaya çıkmış değil. Aylardan beri konuşuluyor.
Üst aklı bulmakta zorlananlar için işte size bir suçüstü hali daha. Fitch'in bu açıklamasını, Joe Biden'ın, Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki muhalefete destek verdikleri açıklamasından ayrı düşünmek mümkün değildir.
Demek ki bunlar, hedeflerine ulaşmak için ekonomimiz üzerinde operasyon yapmaktan vazgeçmemişler. Bugüne kadar sonuç alamadılar. 320 milyar metreküp doğalgaz keşfinden sonra artık yapacakları hiç bir şey kalmadı. Boşuna çırpınıyorlar. Su akar, mecrasını bulur.
Olan kadrolu baykuşlara oluyor. Zaten bozuk olan dengeleri, doğalgaz keşfi ile birlikte yerle bir oldu. Ağızlarını bıçak açmıyor. Ayasofya'nın açılışından sonra yataklara düşenlerle birlikte matem ilahileri dinliyorlar.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla
22 Ağustos 2020 20:14
|DSÖ: Koronavirüs iki yıl daha sürebilir
22 Ağustos 2020 20:00
|Bakan Dönmez, 'Doğalgazda indirim olur mu?' sorusunu cevapladı
22 Ağustos 2020 14:54
|Ahmet Davutoğlu 'doğalgaz keşfini' değerlendirdi
22 Ağustos 2020 14:43
|Adalet Bakanı Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir
22 Ağustos 2020 14:20
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
22 Ağustos 2020 13:55
|AK Parti'den 'müjde'ye sevinmeyenler hakkında 'nasip' açıklaması
22 Ağustos 2020 12:30
|Türkiye artık transit değil, merkez ülke
22 Ağustos 2020 09:15
|Bu işin mimarı 'Berat Albayrak'
22 Ağustos 2020 08:44
|Büyükşehir'in yetkileri ilçelere devredilecek
22 Ağustos 2020 06:40