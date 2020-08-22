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Ankara BB'de, Covid pozitif personel sayısı 235 oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Gültekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde KOVID-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısının 235 olduğunu duyurdu.
 22 Ağustos 2020 19:03
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Ankara BB'de, Covid pozitif personel sayısı 235 oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde KOVID-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısının 235 olduğunu duyurdu.

İşte Volkan Memduh Gültekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde KOVID-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı bugün itibarıyla 235'tir.EGO Genel Müdürümüz Sayın Nihat ALKAŞ ve ASKİ Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cüneyt ÖZTÜRK'ün de testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Genel Müdürlerimiz ve personellerimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu süreçte Belediyemizin tüm birimlerinde çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için zorunlu görüşmeler hariç ziyaretler yasaklanmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi ile mücadele ve tedbir faaliyetlerine Başkent genelinde tüm imkanları ile aralıksız devam etmektedir.
Memurlar.Net
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