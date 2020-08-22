İBB, Otogara Atatürk Heykeli koydu, hizmet olarak açıkladı

Başta İzmir, Bolu, Bilecik olmak CHP'li belediyelerin şehrin birçok yerlerine Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerini koymalarına son örnek İstanbul oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adı İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı olan otogarın ismini "Büyük İstanbul Otogarı" olarak değiştirdi. Yapılan değişiklikle otogardaki 15 Temmuz ismi çıkarıldı.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Baştan aşağı yenilenen Büyük İstanbul Otogarı'nda bir yenilik daha! Yenileme çalışmaları kapsamında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıtı İBB tarafından otogara konuldu." ifadeleri kullanıldı.

Baştan aşağı yenilenen Büyük İstanbul Otogarı'nda bir yenilik daha!



Yenileme çalışmaları kapsamında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıtı İBB tarafından otogara konuldu. pic.twitter.com/5SPSxXErth Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) August 21, 2020

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