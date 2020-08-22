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İBB, Otogara Atatürk Heykeli koydu, hizmet olarak açıkladı

CHP'li belediyelerin en büyük hizmetlerinden biri olan heykellerin son durağı İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmaları kapsamında otogarın meydanına Atatürk'ün heykelini dikti. Belediyenin sosyal medyadaki hesaplarından bu gelişme hizmet olarak duyuruldu.
 22 Ağustos 2020 19:15
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İBB, Otogara Atatürk Heykeli koydu, hizmet olarak açıkladı

Başta İzmir, Bolu, Bilecik olmak CHP'li belediyelerin şehrin birçok yerlerine Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerini koymalarına son örnek İstanbul oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adı İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı olan otogarın ismini "Büyük İstanbul Otogarı" olarak değiştirdi. Yapılan değişiklikle otogardaki 15 Temmuz ismi çıkarıldı.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Baştan aşağı yenilenen Büyük İstanbul Otogarı'nda bir yenilik daha! Yenileme çalışmaları kapsamında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıtı İBB tarafından otogara konuldu." ifadeleri kullanıldı.

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Memurlar.Net
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