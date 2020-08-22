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Aile Bakanlığı'ndan 'Netflix'teki film için RTÜK'e başvuru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Netflix"te yayımlanması planlanan bir film hakkında gerekli tedbirlerin alınması için RTÜK'e başvurdu. Başvuruda, 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmde, çocuk için "dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlanmasında bulunduğuna dikkat çekildi.
 22 Ağustos 2020 19:20
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Aile Bakanlığı'ndan 'Netflix'teki film için RTÜK'e başvuru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Netflix"te yayımlanması planlanan bir film hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) resmi yazıyla talepte bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Netflix" isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibarıyla 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir film yayınlanmaya başlanacağı belirtildi.

Netflix'in, söz konusu filmin tanıtımında "dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlanmasında bulunduğu, bunun yanı sıra "çocuk filmi" görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından RTÜK'e 20 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla resmi yazı ile talepte bulunulmuştur. Çocuklarımızın herhangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz."

Dünyanın en büyük dizi film platformlarından biri olan Netflix, herkesi şoke eden bir yapımı yayınlamaya hazırlanıyor. Fransız filmi olan Cuties, içerisinde pedofiliyi konu alması gerekçesiyle kısa süre içerisinde sosyal medyadan tepki gördü. Netflix'te bulunan dizinin tanıtımında, bir çocuğun dans ekibine katılarak, "kendi femineliğini keşfeder" ifadesi için özür diledi.
Anadolu Ajansı
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