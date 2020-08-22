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Kızını İngiliz anahtarı ile döven baba tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, D.S.(42), cep telefonu şifresini söylemeyen 14 yaşındaki kızı A.S.'yi, İngiliz anahtarı ile dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşan çocuk ile annesinin şikayeti üzerine baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 22 Ağustos 2020 19:23
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Kızını İngiliz anahtarı ile döven baba tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde medyadana gelen olayda cep telefonu şifresini söylemediği gerekçesi ile kızını İngiliz anahtarı ile feci şekilde darp eden baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve babası ayrı yaşayan 14 yaşındaki A.S. adlı kız çocuğunun telefonuna şifre koyması nedeniyle babası tarafından İngiliz anahtarı ile dövüldüğünü öne sürerek annesi ile karakola giderek babasından şikayetçi olmasının ardından harekete geçen polis baba D.S.'yi gözaltına aldı. Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezindeki işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen baba D.S. Çorlu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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