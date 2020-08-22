Netflix, 'deneme üyeliği' uygulamasını yeniden başlattı
Netflix'in kötüye kullanım nedeniyle Türkiye'den kaldırdığı 30 günlük ücretsiz deneme üyeliği, ücretli olarak yeniden uygulamaya açıldı.
|22 Ağustos 2020 19:30
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Türkiye'deki kullanıcıların kötüye kullanımı nedeniyle 30 günlük ücretsiz deneme üyeliğini iptal etme kararı alan Netflix, uygulamayı ücretli olarak yeniden başlattı.
Netflix'in açıklamasında ilk 30 gün 1,99 TL'den edinilebilecek deneme sürümüne sadece yeni üyelerin ulaşabildiği belirtildi.
Bu noktada mail adresi, kredi kartı bilgileri gibi özel bilgileri kontrol eden Netflix, özellikle her ay farklı bir sanal kartla üyelik açıp platformu ücretsiz kullanan kullanıcıları engellemek istiyor.
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