Türk öğrenciler üniversite için en çok Polonya'yı seçiyor

Türk öğrencilerin yurt dışındaki üniversite tercihleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Endless Abroad Üst Yöneticisi Gökhan Özdemir, YKS'nin ardından Türkiye'deki tercih süresinin dolduğunu, ancak yurt dışı üniversiteleri için halen vakit olduğunu söyledi.

Yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyenlerin tercihlerinde son dönemde Orta Avrupa ülkelerinin öne çıktığına işaret eden Özdemir, "Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler Polonya, Macaristan ve Ukrayna" dedi.

Orta Avrupa üniversitelerinin tercih edilmesinde sınav koşulu aranmamasının da etkili olduğunu belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"İngilizce biliyorlarsa 3 yılda, yoksa bir yıl hazırlık alarak 4 yılda Polonya ya da Macaristan'da birçok bölümden mezun olabiliyorlar. Bu arada tıp ve eczacılık da dahil, medikal alanlardaki bölümleri tercih edebiliyorlar. Mezun olduklarında tüm dünyada geçerli mavi diplomaya sahip oluyorlar. Türkiye'ye döndüklerinde bu diploma YÖK tarafından da onaylanıyor."

Uzmanlık alanlarına özel üniversiteler var

Gökhan Özdemir, Türkiye'deki özel üniversitelerin sınav şartı aradığını, hatta bazı üniversitelerde ödenen rakamların dışında çok ciddi puan almak gerektiğini de vurguladı.

Polonya'da 1300'lü yıllarda kurulan ve dünya üniversiteleri sıralamasında 300. sırada bulunan Varşova Teknoloji Üniversitesini tercih eden bir öğrencinin yıllık ödeyeceği rakamın 3 bin avro olduğuna dikkati çeken Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polonya ekonomik ve bünyesinde iyi üniversiteleri barındıran bir ülke. Teknoloji, psikoloji gibi uzmanlık alanlarına özel üniversiteleri var. Polonya'daki bir üniversitede okumak isteyen öğrencilerin yıllık ödeyeceği rakam 2 bin 500 ile 4 bin 500 avro arasında değişiyor. Medikal bir bölümü tercih edenler ise 9-12 bin avro ödüyor. Yurtta kalacaksa aylık ödeyecekleri rakam da 100 avro. Tercih edilen ülkeler arasında ikinci sırada Macaristan bulunuyor. Bu ülkedeki rakamlar 4-9 bin avro arasında değişiyor. Eğer medikal bir bölüm tercih edilecekse Macaristan'daki rakamlar minimum 12 bin avrodan başlıyor. Üçüncü sırada da Ukrayna revaçta. Ülkede dünya sıralamasında ilk 500'de üniversite de var. Orada konaklama ve diğer masraflar dahil tüm paketin fiyatı 4-6 bin avro arasında değişiyor."

Orta Avrupa'daki üniversitelerde derslerin ekim ayı gibi başlamasının planlandığını belirten Gökhan Özdemir, pandemi nedeniyle bazı üniversitelerin derslerin ilk yarı yılda online yapılacağını duyurduğunu aktardı. Orta Avrupa'daki üniversiteleri tercih edecek gençlerin, IELTS ya da TOEFL gibi uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarında yeterli puan almaları gerektiğini vurgulayan Özdemir, bazı üniversitelerin ise kendi dil sınavını yaptığını sözlerine ekledi.