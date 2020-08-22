DSÖ: Koronavirüs iki yıl daha sürebilir
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cuma günü yaptığı açıklamada koronavirüsün (Covid-19) iki yıl daha sürebileceğini söyledi. Başkan Tedros Ghebreyesus, virüsü İspanyol gribinden daha hızlı yayılan 'yüzyılda bir meydana gelen sağlık krizi' olarak nitelendirdi.
|22 Ağustos 2020 20:00
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Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cuma günü yaptığı açıklamada koronavirüsün (Covid-19) iki yıl daha sürebileceğini söyledi. Başkan Tedros Ghebreyesus, virüsü İspanyol gribinden daha hızlı yayılan 'yüzyılda bir meydana gelen sağlık krizi' olarak nitelendirdi.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün iki yıl daha devam edeceğini ama teknolojinin de yardımıyla herkesin katılımının sağlandığı bir havuz yaratılması gerektiğini ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durumlar şefi Dr. Michael Ryan, 1918 salgınının dünyayı üç ayrı dalgayla vurduğunu ve 1918 sonbaharında başlayan 'ikinci dalganın' ise en yıkıcı dalga olduğunu belirtti.
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