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Ukrayna, doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy'in Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğalgaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'a tebriklerini iletti.
 22 Ağustos 2020 20:26
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Ukrayna, doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, bu gelişmenin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Memurlar.Net
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