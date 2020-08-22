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CHP'de milletvekillerine müjde uyarısı: Sessiz kalın

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla milletvekillerine gönderilen mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyle ilgili açıklama yapılmaması istendi.
 22 Ağustos 2020 20:34
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CHP'de milletvekillerine müjde uyarısı: Sessiz kalın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Türkiye'nin yanı sıra dünya medyasında da manşetlerde yer aldı.

Sondaj çalışmalarında elde edilen büyük başarı, enerji piyasalarında da hesapların yeniden yapılmasına neden oldu.

Dünya Türkiye'yi konuşurken CHP'de ilginç bir karar alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, konuyla ilgili hiçbir milletvekilinin açıklama yapmaması yönünde talimat verdi. Bu talimat, CHP'li vekillere SMS'le iletildi.

KONUŞMAYIN

TBMM CHP Grup Başkanlığı'ndan gönderilen mesajda, "Milletvekillerimizin Cumhurbaşkanı'nın bugün (dün) yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş bildirmemeleri önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.
Memurlar.Net
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