Akşener'den, doğalgaz keşfine dair açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yurt gezileri kapsamında bugün Çorum'da esnaf ziyaretinde bulundu. Çorum Merkez esnafını ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Akşener, Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunmasıyla ilgili "Türkiye'ye getireceği faydalardan elbette çok memnun oluruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.
|22 Ağustos 2020 20:43
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İlk olarak Çorum'un Sungurlu ilçesini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti teşkilatı çiçeklerle karşıladı. Çorum Merkez esnafını ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Akşener, Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunmasıyla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.
Çorum Merkez ilçesinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Akşener, bir gazetecinin 'Karadeniz Bölgesinde doğalgaz rezervi bulundu buna dair bir değerlendirmede bulunur musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:
* Hayırlı olsun. Türkiye'ye dair her faydalı iş, faydalı atılan adım...
* Türkiye'ye getireceği faydalardan elbette çok memnun oluruz.
* Partiyi temsilen bütün arkadaşlarımız bu konuyu kutladılar. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
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