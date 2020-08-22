Düğün konvoyunda camdan sarkıp dans edenlere ceza

3 BİN 833 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler, görüntülere yansıyan otomobil ve sürücülerini tespit etti. Polis, araç sürücüsü E.B.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak' maddesinden 2 bin 473 lira, 'aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi' maddesinden bin 228 lira, 'sürücülerin saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmesi' maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 3 bin 833 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan aracın camından sarkan F.A. ve Ö.E.S.'ye 'emniyet kemeri kullanmamak' maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 264 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü E.B. adli işlem uygulanmak üzere Çakmak Polis Merkezine teslim edildi.