Meslek Liselerinde kullanılacak kitaplara yazarlık başvuruları başladı
Meslek Liselerinde kullanılacak kitaplara yazarlık başvuruları başladı. Son gün 4 Eylül.
|22 Ağustos 2020 21:11
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Meslek Liselerinde kullanılacak kitaplara yazarlık başvuruları başladı. Son gün 4 Eylül.
Başvurular http://kitap.eba.gov.tr/basvuru adresinden alınmaktadır.
2023 Vizyonu kapsamında yenilenen çerçeve öğretim programlarına göre mesleki ve teknik liselerde okutulacak 250 ye yakın 10.sınıf ders kitabı hazırlanacaktır.
Bu amaçla 700 kişiye yakın öğretmen görevlendirilecektir
Komisyona,
* mesleki alan uzmanları,
* Türkçe veya Edebiyat öğretmenleri Dil uzmanı olarak,
* Grafikerlik yapabilecek öğretmenler veya bilişim öğretmenleri Görsel Tasarım uzmanı olarak,
* PDR öğretmenleri Rehberlik uzmanı olarak,
* Ölçme değerlendirme uzmanı,
* Program geliştirme uzmanı
başvurabilir.
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