Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ne kadar?
|22 Ağustos 2020 21:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin gerçekleştiğini duyurdu. Müjdeyi dünya basını da yakından takip etti. Peki ülkemizde doğalgazın kullanım alanları neler, yılda ne kadar tüketiyor ve ne kadar para ödüyoruz? İşte rakamlar...
TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR?
2017 yılı tüketimi: 53,857
2018 yılı tüketimi: 49,204
2019 yılı tüketimi: 45,285
* Değerler milyar standart metreküptür.
YILDA NE KADAR PARA ÖDÜYORUZ?
2010: 37.411
2011: 43.697
2012: 45.242
2013: 45.918
2014: 48.717
2015: 47.999
2016: 46.480
2017: 53.857
2018: 49.204
2019: 45.286
DOĞALGAZIN KULLANIM ALANLARI
Konut sektörü: %31.79
Sanayi sektörü: %27,43
Dönüşüm sektörü: %24.86
Hizmet sektörü: %10,17
Diğer: %5,74
*Toplam: %45,3
* Değerler milyar standart metreküptür.
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