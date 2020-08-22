SHGM'den THY'ye: Yabancı çalışanları çıkarın
Bloomberg'de yer alan habere göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, aralarında Türk Hava Yolları'nın bulunduğu 10 havayolu şirketine Türk personelleri azaltmadan önce yabancı çalışanların işten çıkarılmasını tavsiye etti.
|22 Ağustos 2020 21:25
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Bloomberg'de yer alan bir habere göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), aralarında THY'nin de bulunduğu 10 havayolu şirketine "Türk personelleri azaltmadan önce yabancı çalışanların işten çıkarılması"nı tavsiye etti. Böylece yerli çalışanların haklarının korunacağı belirtiliyor.
Pegasus'un CEO'su Mehmet Nane, Bloomberg'e "6 bin personelimizden yalnızca 100'ü yabancı" açıklamasını yaptı.
SHGM'nin mektubuna göre, Türk Hava Yolları'nda çalışan toplam yabancı oranı yüzde 11.
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