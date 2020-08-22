Gençlik iksiri Goji Berry hücreleri yeniliyor

Aksaray'da organik yetiştirilen Goji Berry meyvesi ihraç ediliyor. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde dünyada dikkat çeken sağlık deposu bir meyve olan Goji Berry hücre yenilemesinde etki gösterirken, kanser hücrelerinin de gelişmesini engelleyerek birçok hastalığa fayda sağlıyor.

Aksaray'ın Hasan Dağı eteklerinde yetiştirilen ve faydası saymakla bitmeyen 2017 Oscar kalite ödüllü Goji Berry meyvesini üreten Mehmet Çekil (52) meyvenin Çin'deki isminin gençlik iksiri olarak adlandırıldığını söyledi. Hücre yenileme ve kanser hücrelerinin gelişmesini engelleme gibi birçok hastalıkta etkili olan Goji Berry'nin yaşlanmaya da etki gösterdiğini belirten Çekil, "Goji Berry tıbbi aromatik bir bitki. Goji Berry'nin ana vatanı Tibet. Çin'de çok üretiliyor. Şu anda dünya piyasasına Çin hakim. Ülkemizde de son 8-10 yıldır bahçeler kurulmaya başladı. Bizim bahçemiz de 6 yaşında. Geçen yıl ve bu yıl ciddi ürün aldık. Goji Berry'nin birçok hastalığa faydası var. Önde gelen şeyler, prostata iyi geliyor, kanser hücrelerinin gelişmesini engelliyor, antioksidan bir bitki, kan basıncını artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hücre yenilemesinde büyük faydası var. İdrar yollarında faydası var. İnsan vücudu belli bir yaştan sonra ölen hücrelerin yerine yenilerini yaparken, diyelim 1 milyon hücre ölmüş ise 900 binini yeniliyor. Yaşlılık da böyle oluşuyor. Ama Goji Berry'ye gençlik iksiri denmesinin sebebi hücre yenileme özelliği var. Yaşlanmayı geciktiriyor, ciltteki kırışıklığı geciktiriyor" dedi.

"Tıbbi aromatik ve antioksidan içeren bir meyve"

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise Goji Berry meyvesinin tıbbi aromatik ve antioksidan içeren bir meyve olduğunu belirterek, "Goji Berry antioksidan bir bitki. Aynı zamanda tıbbi aromatik bir bitki. İlimizde de Goji Berry alternatif bir ürün olarak 2018 yılında bir çiftçimize Goji Berry bahçesi kurulmasına teknik destek verdik. Aynı zamanda çiftçimiz bu bahçeyle yılın tarım ödülünü aldı. Bu bahçede şu anda yem yaş hem kuru Goji Berry üretiliyor. Buradan da hem Türkiye'ye hem yurt dışına satılıyor. Bu meyvenin antioksidan etkisinden dolayı bağışıklık sistemini kuvvetlendirme ve birçok hastalığa da iyi geliyor. Şu an için üretim de devam ediyor" diye konuştu.