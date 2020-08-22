Bu köy doğa harikası gölüyle dikkat çekiyor
|22 Ağustos 2020 21:52
|Yazdır
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde bulunan göl içerisindeki adacıklar rüzgarla yer değiştiriyor.
Sivas'ın Zara ilçesine uzaklığı yaklaşık 50 kilometre olan Gölbaşı köyü, içerisinde bulundurduğu göl ile adından söz ettiriyor. Göl görüntüsü kadar sahip olduğu diğer doğal özellikleri ile de dikkat çekiyor. Göl içerisinde bulunan adacıklar rüzgarın etkisi ile hareket ederek yer değiştiriyor. Köy sakinleri bazen gölün yüzeyinin açık yeşil renkli yosunlarla kaplandığını belirtip, gölün tanıtımı içinin temizlenmesini ve çevresinin düzenlenmesini istiyorlar.
"Kamışlar göl üzerinde devamlı geziyor"
Köy sakini İbrahim Vural, gölün içerisindeki kamışların rüzgara göre hareket ettiğini belirterek, "Gölün eski durumunda suyu daha yüksekti. Açtılar önünü suyu azaldı. Göl sonradan olma önceden göl yoktu. Bu göl Bizans'tan sonra olma. Şuan pislik içinde, bakım yok. Kamışlar göl üzerinde devamlı geziyor. Devamlı gidip geliyor. Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa gidiyorlar. Göl ilgimizi çekiyor ama bakım yok. Göl biraz derin. Aşağı yukarı 40-50 metre derinliği var. Göl hafif dolsa burada balık tesisi olabilir" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gençlik iksiri Goji Berry hücreleri yeniliyor
22 Ağustos 2020 21:35
|İBB, Otogara Atatürk Heykeli koydu, hizmet olarak açıkladı
22 Ağustos 2020 19:15
|Bu da oldu! Ekmekten vida çıktı
22 Ağustos 2020 17:46
|Karadeniz'de manzarası ile cezbeden kale: Ginolu
22 Ağustos 2020 16:56
|Haliç'in kirliliği önlenemiyor, bugün de siyaha büründü
22 Ağustos 2020 15:31
|Meteorolojiden o il için sağanak uyarısı
21 Ağustos 2020 21:47
|Tekstil fabrikasında 43 kişide virüs çıktı, üretim durdu
21 Ağustos 2020 17:59
|Bingöl'de bugüne kadar 16 kişi virüsten öldü
21 Ağustos 2020 17:48
|Ankara'da toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi
21 Ağustos 2020 15:47
|Normalden iki kat daha ağır, araştırılmasını istiyor
21 Ağustos 2020 15:32