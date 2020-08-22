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Genç işsizliğe 'Akademik' reçete

Geçtiğimiz yılı dış ticaret fazlası vererek kapatan hırdavat sektörü, Türkiye'nin cari açığının kapanmasına verdiği aralıksız katkının yanında genç işsizliğin azalmasına yönelik geliştirdiği yüksek katma değerli bir projeye imza atıyor.
 22 Ağustos 2020 22:07
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Genç işsizliğe 'Akademik' reçete

Geçtiğimiz yılı dış ticaret fazlası vererek kapatan hırdavat sektörü, Türkiye'nin cari açığının kapanmasına verdiği aralıksız katkının yanında genç işsizliğin azalmasına yönelik geliştirdiği yüksek katma değerli bir projeye imza atıyor. Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği, mesleki eğitimin odak noktasına alınacağı eğitim platformunu hayata geçiriyor. İmzalanan protokolle hırdavat sektöründe çalışmak isteyen üniversite ve meslek lisesi öğrencileri donanımlarını sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilecekler. Bu platform sayesinde öğrenciler sektörün önde gelen firmalarında staj ve iş imkanı bulacak.

Dernek Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Hırdavat sektörü 800 bine yakın çalışanı ile çok büyük bir aile. 8,2 milyar dolar ihracat ile ülkemizin toplam ihracatının yüzde 5'ini gerçekleştiriyoruz. İhracat fiyatı ortalamamız 5 doların üzerinde. Bu rakam Avrupa'da 10 dolar seviyelerinde. Gideceğimiz çok yol var. Bunun için katma değerli ürünler geliştirip dünya pazarlarına sunmamız gerekiyor. Bu hedefimizi ancak katma değerli eğitimle gerçekleştirebiliriz. Kurduğumuz Akademi, mesleki eğitim konusunda güçlerini birleştirdi. Bizlere tüm kampüslerini açtılar. Hırdavat sektörü de tüm fabrikalarını öğrencilerimize açacak olmanın heyecanı içinde. Bu güç birliği ile sektörümüze daha nitelikli iş gücünü kazandıracağız. Hırdavat sektörünün küresel büyüklüğü 250 milyar dolar. Bu pastadan ancak katma değerli ürünlerle daha fazla pay almamız mümkün. Bunu da eğitimle gerçekleştirebiliriz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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