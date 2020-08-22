Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Giresun'da Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.
|22 Ağustos 2020 22:20
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Giresun'da Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.
Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı.
Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.
Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor.
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