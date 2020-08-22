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Giresun'dan acı haber: 3 kişi sele kapılarak kayboldu

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'un başta Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde olmak üzere büyük bir afetle karşı karşıya olduğunu belirterek "Şuana kadar 3 kişinin Dereli ilçesinde selde kaybolduğu yönünde bilgi geldi; Konu araştırılıyor" dedi.
 22 Ağustos 2020 23:04
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Giresun'dan acı haber: 3 kişi sele kapılarak kayboldu

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'un başta Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde olmak üzere büyük bir afetle karşı karşıya olduğunu belirterek "Şuana kadar 3 kişinin Dereli ilçesinde selde kaybolduğu yönünde bilgi geldi; Konu araştırılıyor" dedi.

Giresun'da bugün yoğun bir yağmur yağışı yaşandığını belirten Öztürk "Yetkililerle sürekli görüşerek afet ile ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Valilikçe bir kriz masası oluşturuluyor. Şuana kadar Yağlıdere ve Dereli ilçelerine taşan dereler nedeniyle sahilden ulaşım sağlanamıyor. Şuana kadar 3 kişinin Dereli ilçesinde kayıp olduğu yönünde bilgi geldi. Konu araştırılıyor. Bölgedeki HES kapaklarının açıldığı yönünde gelen ihbarlar da var. Bunlarla ilgili DSİ yetkililerinden bilgi almaya çalışıyoruz. Giresun bir afetle karşı karşıya devletimiz milletimizin yanındadır" dedi.

Giresun'da metrekareye ortalama 80 kilogram yağış düştü

Giresun'da bugün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün Giresun'da etkili olan sağanak yağışta metrekareye ortalama 52 kilogram yağış düştü. En fazla yağış ise metrekareye 82,7 kilogram ile Bulancak ilçesine ve 80.8 kg ile Yağlıdere ilçesine düştü.
İhlas Haber Ajansı
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