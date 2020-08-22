Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarası
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum ve Erzincan ile çevrelerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirildi.
|22 Ağustos 2020 23:17
|Yazdır
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum ve Erzincan ile çevrelerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirildi.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, Erzurum, Erzincan ve çevrelerinde kuzeybatı yönlerinden yer yer kuvvetli, saatteki hızı 40 ile 60 saati bulacak rüzgar beklendiği uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Çarşamba günü saat 00.00 ile 18.00 saatleri arasında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
22 Ağustos 2020 22:43
|Malatyalı girişimci, ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
22 Ağustos 2020 19:38
|Ankara BB'de, Covid takipli personel sayısı 235 oldu
22 Ağustos 2020 19:03
|Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Umumi tuvaletler çok riskli
22 Ağustos 2020 18:55
|Pilotluğu bıraktı, devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu
22 Ağustos 2020 17:49
|Yoğun bakım doktorundan her bir satırı ibretlik açıklama
22 Ağustos 2020 15:53
|52 yıllık 'Anadol'una gözü gibi bakıyor
22 Ağustos 2020 15:47
|'Koronavirüs önlemleri, diğer virüs hastalıkları da önlüyor'
22 Ağustos 2020 15:35
|Vegan şefin hayvan katli: İyi Yemek Öldürür!
22 Ağustos 2020 14:36
|'Bana bulaşmaz demeyin' mesajını verdi, 3 gün sonra hayatını kaybetti
22 Ağustos 2020 14:18