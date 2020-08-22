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AA Genel Yayın Yönetmeninden, İBB'ye Haliç cevabı

Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un Haliç'le ilgili paylaşımına cevap verdi. Mutanoğlu "görüntüler bugün saat 11:30'da çekildi" dedi.
 22 Ağustos 2020 23:31
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AA Genel Yayın Yönetmeninden, İBB'ye Haliç cevabı

Anadolu Ajansı bugün Haliç'teki kirliliğe dair bir haber yayımladı. Haberde video ve fotoğraflar da yer almaktaydı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyadan Haliç'in havadan çekilmiş bir video görüntüsünü yayımladı ve "Sevgili @anadoluajansi veri akışınız durdu yine galiba. Bu video her geçen gün daha da canlanan Haliç'ten, belki yardımcı olur size." dedi.

Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu bunun üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak
"Sayın Murat Ongun. Ben AA Genel Yayın Yönetmeniyim.
Bir süredir tartışılan 'Haliç'te kirlilik' konusuyla ilgili abonelere servis edilen görüntü AA kameramanı tarafından 22 Ağustos 2020 (bugün) saat 11:30'da çekilmiştir.
İyi akşamlar dilerim." dedi.
Memurlar.Net
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