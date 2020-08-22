Amasya İl Milli Eğitim Müdürü görevinden ayrıldı
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu sosyal medya hesabından görevden ayrıldığını açıkladı.
|22 Ağustos 2020 23:46
|Yazdır
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu sosyal medya hesabından görevden ayrıldığını açıkladı.
Kösterelioğlu ayrılık mesajında, "Hayat gayeme uygun olarak, siyaha beyaz demeden kul hakkına girmeden görevimi tamamlamanın verdiği huzur ile 609 gün liyakat ve samimiyet ile sürdürdüğüm İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden 31.08.2020 tarihinde ayrılıyorum. Memleketime hizmet yolunda şahsım ile ilgili açılan her pencerede, hassaten aşığı olduğum bu güzide şehre aşk ile bakacağımı özellikle belirtmek isterim. Hakkınızı helal edin, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|OHAL Komisyonu'ndan iade alan polisler görevlerine başlamak istiyor
23 Ağustos 2020 00:04
|Düğün konvoyunda camdan sarkıp dans edenlere ceza
22 Ağustos 2020 20:53
|TPAO: Keşif şu ana kadar Karadeniz'de gerçekleştirilmiş en büyük keşiftir
22 Ağustos 2020 20:41
|Devlet korumasındaki çocuklar rol modelleriyle buluşuyor
22 Ağustos 2020 19:49
|Kaplıcalar, 'kaplıca suyu takip sistemi' ile denetleniyor
22 Ağustos 2020 19:13
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
22 Ağustos 2020 18:45
|Antalya'da römorkör ve fırkateynin bekleyişi sürüyor
22 Ağustos 2020 18:07
|EGM'den Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü açıklaması
22 Ağustos 2020 17:37
|TPAO'ya 4 petrol arama ruhsatı verildi
22 Ağustos 2020 17:00
|MEB'den flaş meslek lisesi kararı
22 Ağustos 2020 16:45