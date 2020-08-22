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Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda heyelanlar meydana geldi

Ordu'da, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun geçtiği güzergahta meydana gelen heyelanlar hasara yol açtı.
 22 Ağustos 2020 23:50
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Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda heyelanlar meydana geldi

Ordu'da, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun geçtiği güzergahta meydana gelen heyelanlar hasara yol açtı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, Altınordu ve Kabadüz ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun geçtiği Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi ile Kabadüz ilçesi Gelinkaya Mahallesi'nde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi.

Kontrollü geçişin sağlandığı her iki mevkide de yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ekipler, heyelan olan bölgelere iş makineleri aracılığıyla müdahalede bulunuyor.

- Kabadüz'de mahalle yolları kapandı

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı 12 mahallenin tamamında yolların kapandığını söyledi.

Bazı kesimlerde de heyelanlar meydana geldiğini belirten Kaya, "Bütün iş makineleri sahada çalışıyor. Öncelikle can güvenliğini tehdit eden yerlere müdahale ediyoruz. Yolların ulaşımını da hızlı bir şekilde açmaya çalışıyoruz. Ciddi şekilde hasar var. Fındık, bağ, bahçe heyelan durumunda ama can kaybımız yok şükürler olsun." dedi.
Anadolu Ajansı
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