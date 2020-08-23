23 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
|23 Ağustos 2020 00:01
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Savunma Sanayi tarafından üretilen "Yeni Deniz Sistemlerinin Teslim Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrası bölgedeki gelişmeler izleniyor.
(Trablus)
3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.
(Dakar/Ankara)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince (TMOK) 32'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı başlatacak.
(İstanbul/10.00)
2- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.
(Lizbon/22.00)
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