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OHAL Komisyonu'ndan iade alan polisler görevlerine başlamak istiyor

OHAL komisyonundan iade alan polis memurları 5 aydır göreve başlatılmadı.
 23 Ağustos 2020 00:04
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OHAL Komisyonu'ndan iade alan polisler görevlerine başlamak istiyor

OHAL Komisyonundan iade kararı alan polis memurları göreve başlayabilmek için bürokrasiye takıldı.

150 kadar polis, diğer kamu personeli 30 gün içinde göreve başlarken, 5 aydır göreve başlayamamaktan şikayetçi. Zaten 4 yıldır büyük sorunlar yaşamış olan ancak hem mahkeme hem de OHAL Komisyonu aracılığı masumlukları ispatlanmış olan bu polis memurlarının daha fazla yıpratılmaması, Devlete olan güvenlerinin zedelenmemesi gerekiyor.

memurlar.net'in Whatsapp hattına kendi özel hayatlarından sorunları içeren mesajları da ileten bu polis memurlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkatine sunuyoruz.
Memurlar.Net - Özel

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